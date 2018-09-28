قرقاش: قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن جاء منقسمًا بسبب التقرير “غير المتوازن”

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش اليوم الجمعة، إن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن، وتحت البند ٢، جاء منقسمًا وانتفى عنه الإجماع التقليدي.

وأرجع قرقاش، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، سبب هذا الانقسام إلى “التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية”.

وقال: “للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية الوصول إلى الإجماع، والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد”.