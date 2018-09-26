أول تعليق خليجي عسكري على سحب أمريكا بعض صواريخ “باتريوت”

جاء من الكويت أول تعليق عسكري خليجي على تقارير عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية بعض بطاريات باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن هذا الإجراء “روتيني”، مؤكدة أن “منظومة الباتريوت الكويتية وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت اليوم الأربعاء أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل. وأن هذه الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان، إلى التوترات مع الصين وروسيا وإيران.

وتابع التقرير أن نظامين لصواريخ باتريوت سيسحبان من الكويت واحدًا من الأردن وآخر من البحرين.

يذكر أن السعودية والإمارات تمتلكان أنظمتهما الدفاعية الخاصة وطورتا قدراتهما العسكرية منذ سنوات.