في أول زيارة خارجية له.. رئيس البرلمان العراقي الجديد يصل إلى الكويت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت، في أول زيارة رسمية له خارج العراق، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” إن زيارة الحلبوسي للبلاد تستمر يومين.

وفي وقت سابق، أعرب الحلبوسي، عن “تقدير بلاده دولة وشعبًا للدعم العربي بكافة أشكاله، خاصة الدعم الكويتي المقدم لإسناد أشقائهم بمحافظة البصرة في مجالي الكهرباء والماء”.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات إيجابية، إذ تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين في الـ12 من شهر كانون الثاني/ديسمبر لعام 2011، بهدف حسم القضايا العالقة بين البلدين وفقًا القرارات الدولية.

وبعد نحو نصف عام من تشكيل اللجنة المشتركة، وتحديدًا في 29 من شهر أبريل/نيسان لعام 2012، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حينها عن توقيع بروتوكول مع الكويت لتنظيم الملاحة في عام 2013.

واتفقت الكويت مع العراق على تسديد التعويضات لصالح الخطوط الجوية الكويتية، من خلال إنشاء خطوط جوية مشتركة بقيمة التعويضات البالغة نحو 300 مليون دولار.

وأعادت الكويت تسيير رحلاتها الجوية إلى العراق، بعد مرور 22 سنة على توقفها، إذ توقفت الرحلات الجوية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت العام 1991، حتى العام 2013، الذي شهد تسيير عدة رحلات رمزية بين الجانبين، بعد تحسن العلاقات العراقية الكويتية.