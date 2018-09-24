خامنئي يزعم: منفذو هجوم العرض العسكري مولتهم السعودية والإمارات

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الإثنين إن المهاجمين الذين قتلوا 25 شخصًا في عرض عسكري موّلتهم السعودية والإمارات، وإن إيران “ستعاقب بشدة” من يقفون وراء الهجوم. ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه “بناء على التقارير، هذا العمل الجبان نفّذه أشخاص جاء الأمريكيون لمساعدتهم عندما حوصروا في سوريا والعراق وموّلتهم السعودية والإمارات”.

وتضاربت التصريحات الإيرانية بشأن الهجوم، حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الإثنين، إن إيران بحاجة إلى حوار بناء لتفادي التوترات مع جيرانها بعد الهجوم.

وأضاف بقوله: “من الضروري أن نعي تمامًا، ونزيد من حواراتنا البناءة لتحييد مؤامرات الأعداء، الذين يريدون إشاعة الشكوك، والاختلافات بين الدول الإقليمية”.