إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران

. دیشب بلافاصله پس از جنایت تروریستی اهواز، سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شده و نسبت به ارائه امکان اقامت و فعالیت به برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب این جنایت بود شدیدا اعتراض گردید. جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد دولت های مزبور مسببین جنایتکار و همه مرتبطین احتمالی با آنها را بازداشت و جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد نمایند. استانداردهای دوگانه در برخورد با تروریسم به هیچ وجه پذیرفته نیست. کشورهای غربی نمی توانند داعیه مبارزه با تروریسم داشته اما امکانات اقامتی و رسانه ای در اختیار آنان قرار دهند. کاردار امارات عربی متحده در تهران نیز امروز صبح به دلیل اظهارات جانبدارانه مقامات رسمی آن کشور در حمایت از جنایت تروریستی اهواز به وزارت امور خارجه احضار خواهد شد.