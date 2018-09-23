إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ،عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن خارجية بلاده ستقوم اليوم باستدعاء القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طهران، على خلفية تغريدة لأكاديمي إماراتي بشأن الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز جنوب إيران.

وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على “انستغرام”، اليوم الأحد، إنه “بعد استدعاء سفراء هولندا والدنمارك والقائم بأعمال السفارة البريطانية في لندن في الليلة الماضية، للاعتراض على استضافة الجماعات الإرهابية وتقديم أدلة على أماكن إقامتهم، سيتم استدعاء القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طهران إلى وزارة الشؤون الخارجية هذا الصباح بسبب التصريحات المتحيزة لمسؤوليها الرسميين لدعم جريمة الأهواز الإرهابية” على حد قوله.

ولم يوضح عراقجي طبيعة هذه التصريحات المزعومة، بينما تحاول طهران استغلال الهجوم للنيل من معارضيها المقيمين في دول أوروبية.

وكان أستاذ العلوم السياسية الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أكد في تغريدة له عبر “تويتر” خلال تطرقه للهجوم الذي وقع بمدينة الأهواز، أن “نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة المقبلة .. الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي!”.

لكن عبدالخالق عبدالله يوضح على الدوام أنه لا يتقلد أي منصب رسمي ويعبر عن آرائه الشخصية.