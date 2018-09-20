الكويت توافق على ترشيح إيران سفيرًا جديدًا وترفض إعادة سفيرها إلا بشروط

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الخميس، إن الكويت وافقت على ترشيح إيران لسفيرها الجديد في البلاد خلفًا للسفير الدكتور علي رضا عنايتي.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير علي السعيد: “إن الحكومة الكويتية وافقت على الترشيح”.

وحول عودة السفير الكويتي إلى إيران، أشار السفير السعيد إلى “أنه لن يعود وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتى تغير طهران من نهجها”.

وقال المسؤول الكويتي “إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارلله أكدا في أكثر من مناسبة ضرورة أن تتخذ إيران خطوات ملموسة لتغيير نهجها والقيام بدور إيجابي في المنطقة”، بحسب ما ذكرت صحيفة “الرأي” المحلية.