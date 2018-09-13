جواز السفر الإماراتي يقفز إلى المرتبة التاسعة عالميًا

احتلت الإمارات المرتبة التاسعة على مستوى العالم في قائمة 2018 بمعيار المزايا التي يحققها حمل جواز السفر، والمتضمنة تسهيلات السفر بدون حاجة لتأشيرات الدخول، فضلًا عن نصاعة صورة البلد في عيون العالم.

وقفز الجواز الإماراتي إلى المركز الجديد، بعد أن كان يحتل المركز الثالث عشر عالميًا، بإمكانيته الدخول دون تأشيرة إلى 152 دولة بالعالم، وفقًا لمؤشر “باسبورت إندكس” العالمي.

ويستطيع حامل الجواز الإماراتي، وفق التصنيف الجديد الذي احتفظ فيه بالتربع على المرتبة الأولى عربيًا، الدخول إلى 157 بلدًا في العالم، وذلك دون الحصول على تأشيرة مسبقة من هذه البلدان.

واحتفظت سنغافورة في مؤشر “باسبورت إندكس”، الذي يصنف قوة جوازات سفر الدول، على الرتبة الأولى، حيث يدخل حامل الجواز السنغافوري 166 دولة دون الحاجة لتأشيرة، وتقاسمت: ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المركز الثاني.

وتزاحمت كل من: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال واليابان وأيرلندا وكندا، على المركز الثالث، وحلت: سويسرا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة.