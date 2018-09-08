طهران تزعم مقتل صياد إيراني بنيران قوات إماراتية

زعم مسؤول إيراني اليوم السبت، مقتل صياد وجرح اثنين آخرين بنيران قوات خفر السواحل الإماراتية، مشيرًا إلى أن “مصير ستة من الصيادين لم يعرف بعد”.

وقال مدير مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر (جنوب إيران) المطلة على الخليج “عباس علي زنده”، للوكالة الرسمية الإيرانية، إنه “حصل على معلومات تفيد بمقتل صياد وجرح اثنين آخرين بنيران قوات خفر السواحل الإماراتية”، مشيرًا إلى أن “قارب صيد إيرانيًا غادر ميناء بوشهر في مياه الخليج يوم السبت الماضي”.

وأشار زنده إلى حدوث مواجهات بين الصيادين الإيرانيين وقوات خفر السواحل الإماراتية يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل صياد وجرح اثنين آخرَين، واعتقال ستة آخرِين لم يعرف مصيرهم.

من جانبه، قال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج “مجيد خورشيدي”، إن “مصير الصيادين لا يزال مجهولًا منذ يوم السبت الماضي”.

وقال “مجيد خورشيدي”، إن “المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بقيام قوات خفر السواحل الإماراتية باعتقال قارب صيد إيراني على متنه تسعة صيادين منذ يوم السبت الماضي، وإن مصير هؤلاء لم يعرف بعد”، لافتًا إلى أن قارب الصيد الإيراني مرقم برحلة 7755.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم ، أن بلاده تحقق في الأمر، زاعمًا أن “طهران سوف تعلن التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي على هذه المزاعم.

يذكر أن كثيرًا من المهربين وتجار المخدرات الإيرانيين يستغلون الصيد كواجهة لتنفيذ أنشطتهم في مياه الخليج، وبعضهم يحظى بدعم سري من الحرس الثوري الإيراني.