انهيار جسر “الزور” في الكويت.. “كارثة” حاولت الجهات المسؤولة إخفاءها وفضحها فيديو

رصد مقطع فيديو متداول، سقوط عارضات أسمنتية تزن نحو 180 طنًا، خلال العمل في أحد الجسور على طريق النويصيب، وكادت أن تقع كارثة حقيقية لولا العناية الإلهية.

وذكرت صحيفة الراي المحلية، يوم الاثنين، أنه رغم وقوع الحادث قبل أكثر من أسبوع، فإن الجهات المسؤولة عنه حاولت التكتم عليه وعدم الإعلان عن تفاصيله، لكنها اضطرت أخيرًا للتعقيب بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير.

ونفت هيئة الطرق الكويتية صلتها بالمشروع، قبل أن تبادر شركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) إلى الإعلان عن الحادث، وأن الجسر يتبع مشروع تشييد مصفاة الزور والطرق المؤدية إليه.

وأوضح أحد العاملين في الموقع أن الحادث وقع يوم الأحد 26 أغسطس عندما بدأت رافعتان عملاقتان بحمل العارضة الإسمنتية من الجانبين لوضعها على الجسر، إلا أن اختلال التوازن نتيجة عدم التنسيق بشكل صحيح ودقيق بين الرافعتين أدى إلى سقوط العارضة وتحطمها، وسقوط العارضة الإسمنتية الأخرى، فضلاً عن إصابة عامل بكسور.

وذكرت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة التابعة لمؤسسة البترول أن سقوط العارضات الأسمنتية في المنطقة المعزولة بمحاذاة الطريق 40 السريع لم يؤدِ إلى وقوع إصابات مباشرة أو تعطيل لسير الطريق نظرًا لاتخاذ الشركة الإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة لتغيير مسار الطريق والعمل بطريقة آمنة.