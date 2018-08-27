فيديو يفند مزاعم استهداف مطار دبي الدولي

نفى شهود ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الإثنين، ما تردد من مزاعم حوثية بشأن استهداف مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.

وأظهرت بيانات الملاحة الجوية أن حركة الطيران في المطار طبيعية، ولم تشهد أي تغير خلال الساعات الأخيرة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من داخل مطار دبي، يسخرون فيها من ادّعاء الحوثي استهداف المطار، حيث بدت الحركة طبيعية كالمعتاد.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت مزاعم للحوثيين عن استهدافهم لمطار دبي بواسطة طائرة مسيرة، سموها صماد3، وتلقفت الخبر العاري من الصحة، وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان بينها قناة الجزيرة وأذرع إعلامية تابعة لقطر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبث فيها الحوثيون مثل هذه المزاعم، فقد ادعوا سابقًا استهداف مطار أبوظبي.

وسبق للحوثيين كذلك ادعاء استهداف محطة نووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأمر الذي ثبت أنه غير صحيح.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، سابقًا، أن أجواءها مؤمّنة بمنظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع.