الشيخ خليفة يستقبل بمقر إقامته الشيخ محمد بن زايد (صور وفيديو)

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب حساب الشيخ محمد بن زايد في “تويتر”، تعليقًا على صورتين للشيخ خليفة ومحمد بن زايد: “رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد في مقر إقامته في مدينة ايفيان الفرنسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. وهنأ سموه رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة .. داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا بالأمن والرخاء”.