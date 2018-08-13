أمريكا تدرج معارضًا بحرينيًا على قائمة الإرهاب العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين إدراج المعارض البحريني قاسم عبدالله علي أحمد الشهير بـ”قاسم المؤمن” في قائمتها للإرهابيين العالميين.

وقالت الخارجية في بيان، إن تصنيف اليوم يسعى إلى حرمان “قاسم المؤمن” من الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأوضحت أنه تبعًا لهذا القرار، “فسيتم حظر جميع ممتلكاته في الولايات المتحدة، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معه”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “المؤمن هو أحد قادة سرايا الأشتر التي تتخذ من إيران مقرًا لها، وهي منظمة إرهابية تسعى للإطاحة بالحكومة البحرينية”.

وأضاف البيان أن “المؤمن قام بتجنيد الإرهابيين في البحرين، كما قام بتسهيل التدريب على الأسلحة والمتفجرات لأعضاء سرايا الأشتر، وتمويلهم وتوفير الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ الهجمات”.

وذكر البيان أنه “في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، أكدت السلطات البحرينية أن المؤمن متورط في مخطط لسرايا الأشتر لاغتيال شخصيات بارزة في البحرين واستهداف 3 خطوط أنابيب للنفط”.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في اليوم الـ10 من شهر يوليو/تموز الماضي، عن تصنيف جماعة “سرايا الأشتر” الشيعية في البحرين “منظمة إرهابية”.

وأوضحت أن إدراج “سرايا الاشتر” في قائمة التنظيمات الإرهابية، يسعى إلى “حرمانها من الموارد اللازمة، للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية”.