حاولا إنقاذ فتاتين سعوديتين.. وفاة شابين عُمانيين غرقًا

ذكرت تقارير إخبارية عُمانية، اليوم السبت، أنّ شابين قضيا غرقًا؛ أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين سعوديتين انزلقتا في وادي دربات بمحافظة ظفار جنوبي السلطنة.

وبحسب موقع الرؤية العماني، الإلكتروني، فإنّ “فرق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار استخرجت الشابين من قعر المياه، وبذلت فرق الإسعاف جهودًا مضنية لإبقائهما على قيد الحياة، إلا أنهما توفيا”.

وأوضح المصدر، أن “الشابين غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين سعوديتين انزلقتا في الوادي الجاري بمياه السيول”.

ولم يكشف المصدر عن مصير الفتاتين، وما إذا كانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من العثور عليهما.