قرقاش: البيان الأوروبي بشأن ما يحدث في الحديدة أحادي وغير منصف

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الأحد، إن البيان الأوروبي بشأن ما يحدث في الحديدة “أحادي وغير منصف وغاب عنه إدانة ميليشيات الحوثي”.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع “تويتر” معقبًا: “البيان المشترك لممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية بسبب مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك”.

وأضاف قرقاش: “وفِي هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها”.