قرقاش: قرار قطر بمنع مواطنيها من الحج خاطئ وشاذ

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، بأنه شاذ وخاطئ.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، “قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وما هو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم”.

قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 3, 2018

وأضاف “وحين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقًا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع و الدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها”.