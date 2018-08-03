أثيوبيا تنفي ما نسب لرئيس وزرائها أبي أحمد بشأن الإمارات

نفى ميليس ألم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية اليوم الجمعة ما تم ترويجه من حديث منسوب لرئيس الوزراء الاثيوبيا أبي أحمد حول “ضياع الإسلام من الإمارات.”

ووصف ألم هذا الحديث المزعوم بأنه “زائف” وتم تعميمه على وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة “فانا” التلفزيونية الإثيوبية أن ألم أكد خلال حديث للصحفيين بأديس بابا أن “هذه المعلومات الخاطئة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لن تؤثر على العلاقات الحالية بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة”

وفي إشارة للحديث المزعوم، أضاف أن رئيس الوزراء لم يقل ذلك خلال خطابه أمام الجالية الإسلامية الإثيوبية في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث إن إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة تتمتعان بعلاقات قوية على مستوى حكومتي البلدين، وعلى مستوى قيادتي البلدين كذلك.

وكانت أذرع الإعلام القطرية من قناة الجزيرة إلى المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا الممولة من الدوحة، قد تناوبت على تداول مقطع فيديو لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وهو يتحدث عن حوار دار بينه والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وفي كل الذي تناقلته هذه الأذرع الإعلامية جرت محاولة تعميم الانطباع بأن كلام أبي فيه إساءة للإمارات أو تقليل من جهودها ودورها في المنطقة.

وهو ما نفاه بشكل قاطع ألم اليوم.