محمد بن راشد يمهل مدراء حكوميين 6 أشهر لتحسين بيئة العمل

أمهل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مدراء حكوميين مدة 6 أشهر؛ لتحسين بيئة العمل في دوائرهم ومؤسساتهم؛ بعد أن أظهرت تقارير أن رضا الموظفين في تلك الدوائر والمؤسسات تقل عن نسبة 60%.

وقال حاكم دبي بتغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، اليوم الإثنين، “اطلعت على تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية، واتضح أن نسبة الرضا في بعض الجهات تصل إلى 93%”.

وأضاف: “لدينا 5 جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60%..! هذه النسب غير مقبولة.. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين”.

وتابع الشيخ محمد بن راشد قائلًا، إن هناك “مهلة 6 أشهر لمدراء هذه الجهات، لتغيير بيئة العمل.. رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها”.