المرجع الشيعي عيسى قاسم يخضع لعملية جراحية في لندن

يجري المرجع الديني الشيعي عيسى قاسم، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية في بريطانيا التي نقل إليها لتلقي العلاج إثر تدهور في حالته الصحية، حسبما أفاد مقربون منه.

وذكرت وسائل إعلام شيعية أن فريق متابعة علاج “آية الله الشيخ عيسى قاسم” قال إن “العملية الجراحية ستُجرى صباح اليوم الثلاثاء وستستغرق ساعات، سيحتاج بعدها للبقاء في العناية المركزة لمدة 48 ساعة على الأقل بعد الانتهاء من العملية”.

وآية الله قاسم في أواخر السبعينات من عمره، ويعاني من عدة أمراض بينها السكري وارتفاع ضغط الدم.

ورغم إدانته بتهم تتضمن “خدمة مصالح أجنبية”، والترويج لأجواء طائفية إلا أن البحرين سمحت لقاسم بالعلاج في لندن.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على تويتر في وقت سابق إن الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين أمر الحكومة بتيسير سفر قاسم ودفع مصاريف علاجه.

وتسعى إيران لاستغلال بعض الشيعة لزعزعة استقرار البحرين، والتدخل في شؤونها على غرار اليمن والعراق ولبنان التي تعاني من ويلات نفوذ طهران عبر وكلاء مثل الحوثيين وحزب الله.