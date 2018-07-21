قرقاش: لا يمكن استيعاب منع الدوحة مواطنيها من أداء فريضة الحج

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش إنه “لا يمكن استيعاب توجّه قطر لمنع مواطنيها من الحج”.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” أن ذلك يعد “استمرارًا لمسلسل الارتباك، والتخبط في إدارة الأزمة، وعدم ثقة في المواطن، وتأكيدًا على أن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة الذي تمارسه قيادته”.

أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب إستيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو إستمرار لمسلسل الإرتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2018

وتساءل في تغريدة أخرى “لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟ لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر”.