قرقاش: لا يمكن استيعاب منع الدوحة مواطنيها من أداء فريضة الحج

قرقاش: لا يمكن استيعاب منع الدوحة مواطنيها من أداء فريضة الحج

اعتبر الدكتور أنور قرقاش أن توجّه النظام القطري يؤكد على عدم ثقته بمواطنيه.

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش إنه “لا يمكن استيعاب توجّه قطر لمنع مواطنيها من الحج”.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” أن ذلك يعد “استمرارًا لمسلسل الارتباك، والتخبط في إدارة الأزمة، وعدم ثقة في المواطن، وتأكيدًا على أن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة الذي تمارسه قيادته”.

وتساءل في تغريدة أخرى “لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟ لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر”.

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