أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى رئيس الإمارات

بعث أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية إلى رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة، الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان.

وحمل الرسالة مبعوث أمير الكويت نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة، الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسلّمها عصر اليوم الإثنين، إلى نائب رئیس الإمارات، رئیس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضمنت الرسالة “العلاقات الأخویة الوطیدة التي تجمع البلدین والشعبین الشقیقین، وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والقضایا ذات الاھتمام المشترك”، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وكان مبعوث أمير الكويت قد سلّم رسائل مماثلة في كل من السعودية وسلطنة عُمان والبحرين وقطر.