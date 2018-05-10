للمرة الرابعة.. نجاة الوزيرة هند صبيح من طرح الثقة في مجلس الأمة الكويتي

جدّد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، ثقته بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون المرأة، هند صبيح؛ رافضًا طلب طرح الثقة بها.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه عقب الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بالوزیرة الصبیح، فإن نتیجة التصویت عليه، والتي تمت بالنداء بالاسم، ھي عدم موافقة 28 نائبًا وموافقة 12 وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددھم 45 نائبًا، وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وكان الغانم أعلن في جلسة استجواب الوزیرة الصبیح، الأسبوع الماضي، تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب طرح الثقة بوزیرة الشؤون الاجتماعیة والعمل وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة.

وضم طلب طرح الثقة في الوزیرة أسماء النواب شعیب المویزري ومبارك الحجرف وعبدالكریم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربید والحمیدي السبیعي وخلیل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور.

وجاء إعلان الغانم طلب طرح الثقة عقب انتھاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى الوزیرة صبيح.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تنجو فيها الوزيرة صبيح من طلب طرح الثقة عنها في مجلس الأمة الكويتي، وكان آخر تلك المحاولات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.