الكويت تعلن احترامها للموقف الأمريكي تجاه الاتفاق النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم الأربعاء، إن الكویت تحترم وتتفھم الموقف الأمریكي بشأن الاتفاق النووي مع إیران، بعد إعلان الرئیس الأمریكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق.

وأضاف مصدر مسؤول في الوزارة، “إذا كانت الولایات المتحدة قد اقترحت بعض التعدیلات التي لم یتم اعتمادھا، وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق، فإن دولة الكویت تحترم وتتفھم ھذا الموقف الأمریكي”.

وتابع أن الكويت تسعى مثل الجميع، لتحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت طویلاً من الاضطرابات والحروب، مع التأكید على موقف دولة الكویت الثابت، والداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وقال المصدر ذاته، إن الكویت أكدت في ذلك الوقت على أن ھذا الاتفاق سیسھم في تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم إدراكھا بأن ھذا الاتفاق لا یزیل قلق دول المنطقة جراء “السلوك الإیراني السلبي في التعامل معھا”.

وأشار إلى أن الكویت تؤكد دائمًا على ضرورة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، واحترام سیادتھا وفق ما نصت علیه المواثیق والأعراف الدولیة.

وكان الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس أن بلاده قررت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إیران، وستستأنف العقوبات على طھران.

یذكر أن مجموعة (1+5) التي تضم الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانیا توصلت مع إیران منتصف عام 2015، إلى توقیع اتفاق شامل بینھما ینھي أزمة بین الجانبین، استمرت نحو 12 عامًا.

ویقضي الاتفاق رفع العقوبات التي یفرضھا الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة والأمم المتحدة على إیران، مقابل موافقتھا على فرض قیود طویلة المدى على برنامجھا النووي.