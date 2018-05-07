أكاديمي إماراتي يدعو بلاده إلى الانسحاب من اليمن بسبب ممارسات حكومة الشرعية

دعا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله قوات بلاده إلى الانسحاب من اليمن؛ في حال استمرار افتعال الحكومة الشرعية اليمنية للمعارك الجانبية مع الإمارات.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن “الإمارات في اليمن لإفشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية، لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الإخوان، وتشغل الإمارات بمعارك جانبية”.

وأضاف في التغريدة نفسها “إذا استمرت هذه الحكومة افتعال المعارك؛ فعلى الإمارات تقييم دورها وإعادة جنودها للوطن سالمين، فقد أدوا واجبهم الوطني وأكثر”.

الإمارات في اليمن لافشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الاخوان وتشغل الإمارات بمعارك جانبية. اذا استمرت هذه الحكومة افتعال المعارك فعلى الإمارات تقييم دورها واعادة جنودها للوطن سالمين فقد أدوا واجبهم الوطني واكثر. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 7, 2018

وفي تغريدة لاحقة قال عبدالخالق عبدالله: “لا توجد دولة في العالم دافعت عن الحكومة الشرعية في اليمن أكثر من السعودية والإمارات، وعلى هذه الحكومة أن تتصرف بحكمة وتركز على جهدها لمعركة تحرير الحديدة وصنعاء، وتحافظ على ما تبقى لها من شرعية، ولا تضيعها في افتعال معارك جانبية وإصدار بيانات خائبة”.

لا توجد دولة في العالم دافعت عن الحكومة الشرعية في اليمن اكثر من السعودية والإمارات وعلى هذه الحكومة ان تتصرف بحكمة وتركز على جهدها لمعركة تحرير الحديدة وصنعاء وتحافظ على ما تبقى لها من شرعية ولا تضيعها في افتعال معارك جانبية وإصدار بيانات خائبة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 7, 2018

ويأتي حديث الأكاديمي الإماراتي، بعد بيان صادر عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر زعم فيه أن “الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمر غير مبرر”، وهو ما اعتبرته الإمارات تصعيدًا يخالف الواقع.