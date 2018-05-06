محافظ سقطرى الأسبق: الوجود الإماراتي في سقطرى أمر طبيعي

قال اللواء سالم عبدالله السقطري، محافظ جزيرة سقطرى اليمنية الأسبق، إن “مجاميع من المواطنين في سقطرى خرجوا للتظاهر والاعتصام؛ رفضًا لتواجد الحكومة التي لم تقدم للجزيرة مشاريع ملموسة، سوى وضع حجر الأساس لمشاريع لم تنفذ إلى الآن “.

ورأى السقطري في حديث لـ”إرم نيوز”، أن “الوجود الإماراتي في الجزيرة أمر طبيعي بوصفها إحدى دول التحالف العربي، في الوقت الذي أشاد فيه “بعمل الإمارات الإغاثي والإنساني لسكان الجزيرة”، في إشارة منه إلى الأزمة الأخيرة بين الإمارات والحكومة الشرعية بالمحافظة.

وشهدت سقطرى، اليوم الأحد، تظاهرة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها “حاشدة” وجاءت وفاءً لما أسماه المتظاهرون “إمارات الخير”، التي تتعرض لحملة تشويه وتهجم إعلامية من قبل وسائل إعلام الإخوان ونشطائهم بمواقع التواصل الاجتماعي.