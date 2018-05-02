بالفيديو.. حريق في جامعة قطر

بالفيديو.. حريق في جامعة قطر

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا تظهر اندلاع حريق في جامعة قطر الواقعة  شمال الدوحة فيما لم ترد على الفور أية تقارير عن إصابات جراء الحادث.

وتظهر اللقطات المتداولة سحبًا كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من مبنى الجامعة التي يؤمها آلاف الطلبة القطريين.

وقالت الجامعة في تغريدة بحسابها على موقع تويتر: “منتسبو  الأعزاء، نشب حريق بسيط على سطح إحدى المباني قيد الإنشاء والذي يقع بعيدًا عن المباني والقاعات الدراسية والأماكن المكتظة وقد تمت السيطرة على الحريق تمامًا دون وقوع أي خسائر أو إصابات.”

وقالت وزارة الداخلية القطرية من جهتها إن “الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف جامعة قطر، دون مصابين #الداخلية_قطر

“.

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