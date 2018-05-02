بالفيديو.. حريق في جامعة قطر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا تظهر اندلاع حريق في جامعة قطر الواقعة شمال الدوحة فيما لم ترد على الفور أية تقارير عن إصابات جراء الحادث.

وتظهر اللقطات المتداولة سحبًا كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من مبنى الجامعة التي يؤمها آلاف الطلبة القطريين.

#قطر

حريق ضخم في جامعة #قطر والدفاع المدني : الحريق اسبابه مجهوله pic.twitter.com/ifsR5WJlKG — المحســـ محسن ـــني (@ttuupp11447734) May 2, 2018

وقالت الجامعة في تغريدة بحسابها على موقع تويتر: “منتسبو #جامعة_قطر الأعزاء، نشب حريق بسيط على سطح إحدى المباني قيد الإنشاء والذي يقع بعيدًا عن المباني والقاعات الدراسية والأماكن المكتظة وقد تمت السيطرة على الحريق تمامًا دون وقوع أي خسائر أو إصابات.”

منتسبي #جامعة_قطر الأعزاء،

نشب حريق بسيط على سطح إحدى المباني قيد الإنشاء والذي يقع بعيدا عن المباني والقاعات الدراسية والأماكن المكتظة. وقد تمت السيطرة على الحريق تماماً دون وقوع أي خسائر أو أصابات. — جامعة قطر (@QatarUniversity) May 2, 2018

وقالت وزارة الداخلية القطرية من جهتها إن “الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف جامعة قطر، دون مصابين #الداخلية_قطر

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