قرقاش: الضغوط لن تنفع قطر.. والحل في وساطة خليجية

استبعد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن تخرج دولة قطر من أزمتها مع جيرانها عبر بوابة الضغوط الخارجية على دول المقاطعة، مؤكدًا أن الحل الوحيد لن يكون إلا عبر الوسيط الخليجي، في إشارة للوساطة التي يقودها أمير الكويت.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغّير الإعلام حالكم”.

وتابع الوزير الإماراتي مخاطبًا القطريين: “عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد الْيَوْمَ بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية”.

نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغّير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد الْيَوْمَ بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2018

وجاءت تغريدة أنور قرقاش في وقت يروج فيه الإعلام القطري تحديدًا وإعلام الإخوان عمومًا، لمزاعم عن ضغوط تمارسها دول غربية على الدول الأربع؛ من أجل القبول بالتفاوض مع قطر لإنهاء الأزمة، والواقع أن دول المقاطعة حسمت مطالبها مسبقًا، وأكدت أكثر من مرة أن نهاية الأزمة تمر عبر رضوخ حكام الدوحة للمطالب الـ 13 كاملة غير منقوصة.