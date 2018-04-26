البحرين تخفف عقوبة الإعدام بحق مدانين بالإرهاب

صرح رئيس القضاء العسكري بالبحرين، اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل، بأن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في قضية تشكيل خلية إرهابية وجرائم إرهابية أخرى.

وأوضح فليفل، بحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس أنه “بناءً على نص المادة الـ (41) من دستور البحرين والمادة الـ (84) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، فقد صادق الملك على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 25/4/2018 في القضية رقم (1/ إرهاب/2017) وذلك بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق مدانين”.

وأضاف أنه تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد لكل من مبـارك عـادل مبارك مهـنا، وفاضـل السيد عباس حسن رضي، والسيد علـوي حسيـن علوي حسين، ومحمـد عبدالحسن أحمد المتغوي.

وكانت محكمة عسكرية في البحرين أيدت أمس الأربعاء حكماً بإعدام 4 متورطين في قضية التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقضت محكمة التمييز العسكرية، في جلستها بتأييد عقوبة السجن 5 أعوام لـ 7 آخرين في نفس القضية.