حمد بن جاسم يعطل اندماج ثلاثة بنوك قطرية برأسمال 44 مليار دولار

عطّل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني صفقة اندماج ثلاثة بنوك قطرية كان يراد منها تشكيل بنك إسلامي برأسمال يعادل 44 مليار دولار.

ونسبت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إلى مصادر ذات صلة قولها إن الاختلاف على السعر أوصل ترتيبات دمج البنوك الثلاثة، الريان وبروة والدولي، القطرية، إلى طريق مسدود.

وكانت مفاوضات استحواذ مصرف الريان (الإسلامي) على البنكين الآخرين (بروة والدولين) المملوكين بالأغلبية لحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني واشقائه، بدأت في ديسمبر 2016، وكان يفترض أن تستكمل في نهايات 2017، لتشكل واحدًا من كبريات المؤسسات البنكية في الشرق الأوسط بموجودات تزيد عن 10 مليارات دولار، حسب بلومبيرغ.

وفي يناير 2018 أحيلت دراسات عن اندماج البنوك الثلاثة إلى بنك قطر المركزي، وسط حملة إعلامية تصف العملية بأنها ذات أهمية بالغة للاقتصاد القطري. لكن اعتراض مساهمين يقودهم حمد بن جبر، اختلافا على السعر، أدى إلى اصطدام العملية كلها بالحائط، كما تقول الوكالة.

وقد أدى تعطيل الصفقة إلى انخفاض سعرسهم “الريان” يوم أمس بحوالي 1.7% ليصل 3.69 ريال وهو الأدنى منذ ستة أسابيع

يشار إلى أن حمد بن جاسم بن جبر يرأس مجلس إدارة بنك قطر الدولي فيما شقيقه محمد بن جبر يرأس مجلس إدارة بنك مروة.