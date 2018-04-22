بعد حادثة حي الخزامى بالرياض.. الداخلية السعودية تشترط التصريح لاستخدام طائرات “الدرون”

دعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية هواة استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد “الدرون” إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها.

وبيّن المتحدث الأمني، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء سيكون مؤقتًا لحين صدور تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد “الدرون”، معلنًا أنه في مراحله النهائية.

وكانت قوات الأمن السعودية أعلنت، أمس السبت، إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة في العاصمة الرياض بعد نشر فيديوهات على الإنترنت لإطلاق نار في حي يضم قصورًا ملكية.

وذكر متحدث باسم شرطة الرياض قوله إن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامى رصدت الطائرة، وهي من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد (درون) عند الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي (1650 بتوقيت غرينتش) ما اقتضى “قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص”.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أصواتًا مرتفعة لإطلاق نيران استمرت ما لا يقل عن 30 ثانية.

كما نقل تسجيل مصور تواجد سيارات شرطة مرابطة في وسط الشارع.