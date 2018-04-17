بعد العوضي.. مشاري العفاسي يدخل في حرب كلامية مع فيصل القاسم

تعرض الإعلامي السوري فيصل القاسم، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة القطرية، لموجة انتقادات لاذعة من قبل دعاة ونشطاء كويتيين منهم الشيخ مشاري العفاسي، عقب نشره انتقادًا لأحد الدعاة للشيخ العفاسي بخصوص ما ثار مؤخراً من جدل حول حركة “حماس”.

ونشر القاسم، خبرًا مفاده تعرض القارئ العفاسي للانتقاد من مواطنه المعتقل سابقًا في غوانتانامو فايز الكندري عقب مهاجمة العفاسي لحركة حماس والإخوان المسلمين ووصفهم بالخونة إثر إدانتهم للضربة العسكرية الثلاثية لمواقع النظام السوري.

وبعد يومين من توجيهه انتقادات لاذعة للداعية محمد العوضي لذات السبب، فقد واصل الشيخ مشاري العفاسي انتقاده للإعلامي فيصل القاسم عقب تطرقه إلى الجدال الذي رافق موقف العفاسي، حيث قال الشيخ العفاسي “هزلت! حتى فيصل القاسم ربىٰ لحية وقام يتكلم عن الدعوة مع العلم بأن الداعية المقصود هو معتقل في غونتانامو!”.

وأضاف العفاسي “أنا أتشرف أن يكون خصمي التكفيريين ومن حالفهم من مرتزقة عزمي بشارة الذين ينكرون فضل أولياء نعمتهم ويحتمون بجوازهم البريطاني ! أين إسلامك وطنيتك عروبتك”.

وفي ذات السياق، نشر وزير العدل الكويتي السابق فالح العزب مقطع فيديو قديم للدكتور فيصل القاسم يتحدث فيه عن أولى حلقات برنامجه الشهير مشيرًا إلى جواز سفره البريطاني، حيث كتب العزب “الحلقة الاولى عن مجلس التعاون الخليجي وحتى الحلقة الاخيرة هي عن ذات المجلس !! ولازال جواز السفر البريطاني في جيبك !؟ حتى ساعة الصفر واللي بده يصير يصير !؟ يا أمة قد ضحكت من جهلها الامم”.

وشارك عدد من النشطاء في توجيه الانتقادات للقاسم، واصفينه بألفاظ نابية، وسط تداول صور كاريكاتورية ساخرة.

ويذكر أن السجال الذي شهدته الساحة الإلكترونية داخل الكويت وخارجها قد ثار منذ يوم السبت الماضي، عقب انتقاد العفاسي لحركة “حماس”، على خلفية إدانتها للضربة العسكرية التي تم توجيهها من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري فجر السبت، على خلفية اتهام النظام السوري بشن هجوم بأسلحة كيماوية على دوما.