فيديو من داخل منفذ سلوى البري بين قطر والسعودية.. وأنباء عن البدء بهدمه

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر منفذ سلوى البري بين السعودية وقطر، وقد تم إخلاؤه بالكامل وسط أنباء عن البدء في هدمه تزامنًا مع حديث عن مشروع قناة سلوى البحرية.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، مكاتب المعبر السابق مع قطر وهي خالية على عروشها من أية حركة، بعد أيام من إصدار السلطات السعودية قرارًا رسميًا بإغلاق منفذ سلوى، حيث طلبت من جميع موظفي قطاعي الجوازات والجمارك مغادرته فورًا، في حين أسندت إدارة المنطقة بالكامل لحرس الحدود السعودي، بحسب وسائل إعلام سعودية.

النشطاء الذين تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي يزعم بداية عملية هدم المنفذ الحدودي مع قطر، رأوا في الخطوة “حزمًا سعوديًا” تجاه تعميق عزلة قطر.

وقال أحد المغردين، متفاعلًا مع الفيديو، “الابتداء في هدم جمرك منفذ سلوى وإغلاقه للأبد وشق القناة المائية.. حسبي الله عليك ياعزمي بشاره وين وصلت أهلنا في قطر اجيال واجيال سابقة كانت تعبر الحدود بين الاشقاء واجيال واجيال قادمة ضحية لسياستك وتحكمك في دولة قطر”.

الابتداء في هدم جمرك منفذ سلوى واغلاقه للابد وشق القناه المائيه حسبي الله عليك ياعزمي بشاره وين وصلت اهلنا في قطر اجيال واجيال سابقه كانت تعبر الحدود بين الاشقاء واجيال واجيال قادمه ضحيه لسياستك وتحكمك في دولة قطر #مكتبه_قطر_الوطنيه pic.twitter.com/RTbkOgrohZ — هنا الرياض (@oooa85564344) April 17, 2018

وعلق آخر”بدأت عمليات الهدم لـ #منفذ_سلوى تمهيدا لتنفيذ مشروع #قناة_سلوى_البحرية و القاعدة العسكرية السعودية في جزيرة سلوى.. العمل جاري على استئصال ذلك المرض الخبيث (قطرائيل) من جسد الجزيرة العربية”.

شاهد فيديو (عصر اليوم) عمليات الهدم لـ #منفذ_سلوى تمهيدا لتنفيذ مشروع #قناة_سلوى_البحرية و القاعده العسكريه السعوديه في #جزيرة_سلوي.

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– العمل جاري على أستئصال ذلك المرض الخبيث (قطرائيل) من جسد #الجزيرة_العربية. pic.twitter.com/prb7c5cmQ0 — الردع السعودي ???????? (@Alrad3sa) April 17, 2018

وغرد سعودي يدعى “أبو خالد” يقول، “انتهى اسم #منفذ_سلوى البري الى الأبد عمليات الحفر ل #قناة_سلوى_البحرية تبدى بازالة المنفذ نهائيها”.

انتهى اسم #منفذ_سلوى البري الى الأبد

عمليات الحفر ل #قناة_سلوى_البحرية تبدى بازالة المنفذ نهائيها — ابوخاالد???????? (@XaKkHqbB6CMNO5E) April 17, 2018

فرد عليه أحمد الحسني “أتمنى عدم ازالة منفذ سلوى والاستفادة منه وجعله فندق ومطاعم”.

أتمنى عدم ازالة منفذ سلوى والاستفادة منة وجعلة فندق ومطاعم — أحمد الحسني (@min3uooony) April 17, 2018

وكتب مراسل قناة العربية في السعودي خميس الزهراني “مشروع قناة سلوى البحرية،يعجل في رحيل منفذ سلوى،ومعالم المنفذ باتت تختفي مع الهدم والحراك النشط في المنطقة؛ إلى الأمام نحو تحقيق الأحلام”.

مشروع قناة سلوى البحرية،يعجل في رحيل منفذ سلوى،ومعالم المنفذ باتت تختفي مع الهدم والحراك النشط في المنطقة؛

إلى الأمام نحو تحقيق الأحلام ???? — خميس الزهراني (@khamisalzahrane) April 17, 2018

ولم يتسن على الفور لـ “إرم نيوز” الحصول على تأكيد رسمي لهذه الأنباء التي تداولها الناشطون بشأن المعبر.