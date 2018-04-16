شاهد.. صورة تكشف “مغالطة” قطر في محاربة الإرهاب

كشف حضور رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لزفاف نجل المطلوب على قوائم الإرهاب عبدالرحمن النعيمي، مدى مغالطة نظام الدوحة في زعم محاربتها للإرهاب.

وأظهرت صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حضور المسؤول القطري لزفاف نجل النعيمي المدرج على قائمة الإرهاب القطرية، والأمريكية، وقائمة دول المقاطعة العربية لقطر.

وفند ظهور المطلوب القطري والحضور الرسمي لزفاف نجله مزاعم قطر في عزمها على محاربة الإرهاب، حيث أن القائمة التي أعلنت وزارة الداخلية القطرية وضمت 19 فردًا، منهم 11 مواطنًا بينهم النعيمي، بدت قائمة وهمية، حيث لا يزال المدرجون عليها أحرارًا طلقاء.

وأقيم زفاف نجل النعيمي بحسب ما أعلنت أشهر الصحف القطرية الرسمية، يوم الأربعاء الماضي، لكن الصور التي نشرت وقتها لم تظهر الحضور الرسمي، المتمثل في رئيس الوزراء.