فيديو من القمة العربية يعكس العلاقة الوثيقة بين الملك سلمان وأمير الكويت

أظهر مقطع فيديو من داخل مقر انعقاد القمة العربية في مدينة الظهران بالسعودية، اليوم الأحد، العلاقة الشخصية الوثيقة التي تربط بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويظهر في الفيديو الملك سلمان ممسكًا بيد الشيخ صباح ويسيران سوية بين باقي الزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ29 باتجاه منصة، بهدف التقاط صورة تذكارية.

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية والكويت اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف المستويات منذ عقود طويلة، فيما دوّن مغردون من البلدين عبارات تعكس عمق العلاقة التي تربط البلدين الخليجيين.

وأعاد مغردون من الكويت والسعودية نشر صور وفيديوهات لزيارات سابقة للشيخ صباح إلى السعودية تظهر أيضًا علاقته الوثيقة بقادة الرياض بعيدًا عن البروتوكلات الرسمية.

ويعد الملك سلمان والشيخ صباح من أكبر زعماء الدول العربية سنًا، وقد عاصرا سوية أحداثًا وتطورات لافتة شغلا فيها مناصب حكومية متعددة قبل أن ينتهي المطاف بكل منهما في سدة الحكم.

علاقة الحاكمين سيدي الشيخ صباح الأحمد وسيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز لا نقتصر على المصالح السياسية بل عمقها في الأخوة والتاريخ????????????????#القمه_العربيه pic.twitter.com/AxNdNjtfQG — فهد يوسف???????? (@Fahadeno01) April 15, 2018