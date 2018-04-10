الأمير خالد الفيصل من دبي: وسط “سبات” العرب استفحل الإرهاب (فيديو)

قال مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، “إن الإرهاب استفحل وسط سبات العرب وغياب الأمانة واستسلام الإنسان وتوحش الزمان”، بحسب تعبيره.

وأكد الأمير السعودي خلال كلمة ألقاها في حفل مؤسسة الفكر العربي والمقام في إمارة دبي، “أن العرب يحاولون الاحتفاظ بوطن، وسط تشتت الفكر والقتل والدمار”.

وتساءل عن ” سبب دمار دول عربية، حيث تم التهجير والقتل للنساء والأطفال ؟، لتحل الفرس بالمكان وتصحب الدمار، وتكون القدس خيارًا”، في إشارة إلى الدور الإيراني في المنطقة.

وطالب الفيصل في الكلمة التي نشرها الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على موقع تويتر، العرب بالاستفاقة.