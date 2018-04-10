إيران: السعودية والإمارات تقفان وراء انهيار عملتنا

اتهم رئيس البنك المركزي الإيراني “ولي الله سيف”، الثلاثاء، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالوقوف والعمل على انهيار العملة المحلية (التومان)، التي شهدت تراجعًا غير مسبوق خلال هذا الأسبوع.

وجاءت تصريحات سيف خلال الجلسة السرية التي عقدها البرلمان الإيراني واستضاف فيها رئيس البنك المركزي؛ لمناقشة أسباب انهيار العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية كالدولار واليورو.

وقال: إن “السعودية والإمارات وراء تقلبات العملة المحلية”، مضيفًا أنه “بناءً على الدراسات التي أجريناها كشفت لنا أن بعض الدول التي حولها مثل الإمارات والسعودية ليست بريئة من انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية”.

وزعم رئيس البنك المركزي الإيراني أن “هناك توازنًا بين احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالي فإن سعر الصرف لا ينبغي أن يتذبذب في هذا المجال، لذلك، هناك أرجل حتى في البلدان من حولنا وراء عملية انهيار العملة”.

واعتبر ولي الله سيف أن “سوق دبي يعمل بطريقة ضد اقتصادنا كل يوم”، داعيًا إلى ضرورة ما أسماه بـ”الحفاظ على الهدوء وعدم السماح للأعداء بتدمير الاقتصاد الإيراني من خلال خلق توازن في السوق المحلي”.

وشهدت العملة الإيرانية “التومان” انخفاضًا تاريخيًا، أمس الإثنين، بعد أن وصل سعر الصرف مقابل الدولار إلى 6300، وهو أدنى مستوى لعملة البلاد، إذ فقدت العملة في الأشهر الستة الأخيرة فقط نحو 30% من قيمتها.

وأعلنت الحكومة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الإثنين تحديد سعر صرف الدولار بقيمة 4200 تومان، مع تهديد المخالفين بـ”عقوبات شديدة”.