أدنوك للتوزيع تخطط لفتح ثلاث محطات للوقود في دبي وتتطلع إلى السعودية

قال مسؤول كبير في أدنوك للتوزيع، في أبوظبي، إن الشركة ستستهل نشاطها في سوق دبي هذا العام بفتح ثلاث محطات للوقود، وتبحث أيضًا عن شراكة للدخول إلى السعودية.

وقال جون كاري نائب الرئيس التنفيذي بعد اجتماع للمساهمين:”ليس لدينا حضور في دبي، لذا إذا كنت عميلًا لأدنوك، فلن تجد هذا الخيار في دبي“.

وأضاف أن”المواقع الجديدة في دبي ستكون من بين 13 موقعًا تخطط الشركة لفتح محطات وقود فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مقارنة مع 24 في 2017″.

ويشكل إدراج أسهم أدنوك للتوزيع العام الماضي بعد طرح عام أولي خطوة رئيسة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صوب خصخصة أصولها.

وقال كاري:”إن أدنوك تُجري محادثات مع شركاء للدخول إلى السعودية، وتدرس نموذج الامتياز”.

وتابع:”بالنسبة لي، فإن الأمر أقل أهمية بشأن السرعة، لكنه أكثر أهمية حول الجودة التي سندخل بها، وضمان أن العرض الذي سنقدمه للسعودية سيكون تنافسيًا، وأن الشركاء الذين سنعمل معهم لديهم قدرات تنافسية”.

ووافق مساهمو أدنوك للتوزيع، أكبر موزع للوقود في دولة الإمارات، على توزيع أرباح نقدية قدرها 735 مليون درهم (200.1 مليون دولار) في أول اجتماع سنوي عام للشركة.