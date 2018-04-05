محمد الملا لـ “إرم نيوز”: بعض الشباب وقود للحراك “الإرهابي” (فيديو)

وصف الإعلامي الكويتي محمد الملا، “البعض من الشباب العربي بالوقود لحراك إرهابي في العراق وسوريا وبعض دول الخليج، وتم استغلالهم فكريًا من خلال بث روح التطرف داخل عقولهم”.

وأكد الإعلامي الكويتي في لقاء مع “إرم نيوز” على هامش “منتدى الإعلام العربي”، في إمارة دبي، أنه “يجب الاهتمام بالشباب لندخل عالم السياسة، إذ إن بعض السياسيين الذين يحملون أفكارًا هدامة أثّروا على الشباب، والبعض الآخر(غير المكترث) الذي لم يتدخل يتحمل المسؤولية كما الذي حرّض”.

وأضاف الملا، أن “السياسة عالم كبير، وعلينا دعم الشباب لخلق حالة وطنية جديدة، توقف التشوهات الحاصلة من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي هي مدفوعة الأجر”، بحسب وصفه.

وأطلقت في دبي، الثلاثاء الماضي، أعمال “المنتدى الإعلامي العربي” لعام 2018 في دورته السابعة عشرة تحت عنوان “تحولات إعلامية مؤثرة”، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.