بالفيديو.. ولي عهد دبي في قصيدة للسعودية: “حنا هلك”

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المشهور بلقب “فزاع”، اليوم الثلاثاء، قصيدة شعرية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مهداة للمملكة العربية السعودية.

وتأتي القصيدة التي نشرها ولي عهد دبي، عبر “تويتر” و”إنستغرام” بعد يوم من محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مدينة الرياض ومدن أخرى سعودية بصواريخ باليستية تصدت لها الدفاعات الجوية بالمملكة.

وأشاد في قصيدته بالمملكة العربية السعودية وقيادتها مؤكدًا قدسية أرضها ووفاء شعبها وعظمة ملكها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الشيخ حمدان بن محمد في القصيدة:

يالممـلكة يا دولة اكرام الوجيــه

مثل ما ردّد شـاعرك (حنّا هلك)

إللي ما ترضينه ترى مـا نرتضيـه

ونزعل من اللي يـا ذرانـا يزعـلك

في ترابها قبر النبي .. صلّوا عليـه

ومـن يتبعه ينجو ومن عاند هَلك

بلـد عدى قدسيّـته حصّلت فيـه

أوفى شعـب ولاءه لأعظـم ملـك