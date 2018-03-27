مشاركة “الإرهابي” مبارك العجي في سباق بالدوحة تثير السخرية من “تناقضات قطر”

سخر ناشطون خليجيون، على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة “إرهابي” في حدث رياضي في الدوحة، رغم أن قطر أدرجته الأسبوع الماضي فقط في قائمة جديدة للإرهاب.

وورد اسم “مبارك محمد مسعد علي العجي” في قائمة جديدة أصدرتها قطر وتصنف بموجبها 28 شخصًا وكيانًا ضمن قوائم الإرهاب.

وقبل نحو ساعتين نشر العجي مقطع فيديو على حسابه في انستغرام في مؤشر على أنه حر طليق في قطر رغم تصنيفه على قوائم الإرهاب.

لكن اللافت أنه وقبل نحو أسبوعين من إدراجه على قوائم الإرهاب ظهر العجي مشاركا في مسابقة للدراجات بقطر وفاز فيها بالمركز الأول.

وأعيد على نطاق واسع تداول صور مشاركة العجي وسط سخرية من مما وصفه ناشطون بـ”تناقضات قطرية.”

وانتقدت القطرية “فرح محمد” مشاركة الإرهابي، وعلقت: ” مشاركة هذا الارهابي في ماراثون الدوحة هي خطر على الشعب القطري وغير معقول ما يحدث! أتمنى من حكومتنا حل المشكلة بشكل عاجل، مو معقوله إرهابي ويترك حر طليق ويشارك في سباق ويرهب العالم! إلى أين تتجه دولتنا !!! يعني غاب تميم عننا تخلون الإرهابي يشارك!؟”.

في حين رد “فرانشيسكو” ساخرًا: “المصيبة أنه فاز في البطولة وأعطوه مبلغ .. أشك أنه بمناسبة الفوز يمكن مبلغ تمويل له من تحت الطاولة”.

المصيبه انه فاز في البطولة واعطوه مبلغ .. اشك انه بمناسبة الفوز يمكن مبلغ تمويل له من تحت الطاولة ???????? — فرانشيسكو ⚽️???????????? (@francesco_qx121) March 27, 2018

ونشر المغرد “كلاش” صورة للقائمة، مبينًا معها اسم الإرهابي المذكور ويدعى “مبارك محمد مسعد علي العجي”، وهو قطري.

قطر تعلن عنه في قائمة الأرهابيين

و يلعب بعدها بيوم بـ ماراثون الدوحة ! هو على يقين أنه لن يقبض عليه والا كان أختفى !! أنكشفت لعبتكم سريعًا يا قطر !!#ارهابي_يشارك_بماراثون_الدوحه pic.twitter.com/lkM2VblQAT — كلاش | 2030 (@klash2030) March 27, 2018

وقال “سلطان”: ” شخص يتعامل مع مجرم يمول الجماعات الارهابية في العراق وسوريا وهو حجاج العجمي ومصنف على أنه إرهابي وحكومة قطر تسجل اسمه ضمن القائمة عقب ضغط دولي قوي عليها وبالنهاية يشارك في ماراثون ؟؟ قطر لا تمس الإرهاب للأسف بل تدعمهم وتدللهم”.

وأيدته الدكتورة “ريما التميمي”: “مبارك العجي سبق طرده من الكويت بعد اشتباهه بعمل تبرعات مشبوهه مع الإرهابي حجاج العجمي.”.

#ارهابي_يشارك_بماراثون_الدوحه مبارك العجي سبق طرده من الكويت بعد اشتباهه بعمل تبرعات مشبوهه مع الإرهابي حجاج العجمي. pic.twitter.com/5vMSmAggQl — د. ريما التميمي (@reemmea14) March 27, 2018

واستنكر “عمر الشريف” بقوله: ” كيف تدرج اسمه على أنه إرهابي ثم تخليه يتبطح في الماراثون!”.

وأوضح مغرد يحمل اسم “سياسي محنك”: ” مبارك العجي دوره يكمن في جمع التبرعات من الشعب القطري وإرسالها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا”.

#ارهابي_يشارك_بماراثون_الدوحه مبارك العجي دوره يكمن في جمع التبرعات من الشعب القطري وإرسالها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. pic.twitter.com/ZewQKxFAfO — سياسي مُحنك (@Muhannad_201) March 27, 2018

وعبر “تركي المالك” عن دهشته قائلا: ” تناقض عجيب، وهذا دليل على عدم جديتهم في حل ملف الارهاب”.

وعلق “الرومي”: ” تلك الدولة المارقة تحتضن كل متطرفين العالم وترسلهم لتدمير الدول فهي قاعدة لمجرمين طالبان في أفغانستان والدواعش”.

وكتب “كوم”: ” الإرهابي مبارك محمد بن سعد بن علي العجي ورد اسمه ضمن 19 اسمًا في قائمة الإرهاب التي أصدرتها حكومة قطر وظهر لنا في شوارع الدوحة مشارك في الماراثون ؟ «الكذب» والتدليس والغدر والخيانة ولا غير ذلك.. شعارًا للقيادة القطرية”.

وقال “علي الخالدي”: ” مبارك العجي في عام 2013 أطلق حملة لجمع التبرعات على أساس أنها ستذهب للسوريين المحتاجين، وتم إعطاء هذه الأموال لتنظيم القاعدة لشراء السلاح”.

#ارهابي_يشارك_بماراثون_الدوحه مبارك العجي في عام 2013 أطلق حملة لجمع التبرعات على أساس أنها ستذهب للسوريين المحتاجين، وتم إعطاء هذه الأموال لتنظيم القاعدة لشراء السلاح. pic.twitter.com/mqgqYqjnYo — د. علي الخالدي (@aliom76) March 27, 2018

وفيما يلي أيضا عدة مفارقات أخرى بشأن القائمة القطرية الجديدة.