بعد احتفائها ليلًا بالهجوم.. قطر تدين رسميًا إطلاق الحوثي صواريخ على السعودية

أدانت قطر، اليوم الإثنين، إطلاق “الحوثيين” صواريخ استهدفت السعودية، في موقف يتناقض مع احتفاء إعلامها ومسؤوليها الواسع بالهجوم الذي أثار موجة غضب واسعة في المملكة وباقي دول الخليج والعالم.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم أن هجمات الحوثي “انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن”.

وجاءت الإدانة الرسمية من الدوحة رغم احتفاء قطري واسع بالهجوم انعكس على أكثر من صعيد، لاسيما في القطاع الإعلامي، إذ تمتلك الدوحة ماكينة إعلامية متشعبة الأذرع تتصدرها قناة “الجزيرة” التي خصصت تغطية خاصة للحدث مستضيفة معلقين حوثيين في انحياز لصالح الجماعة أغضب المتابعين السعوديين والخليجيين عمومًا من القناة شبه الرسمية.

ومن أبرز مظاهر الاحتفاء القطري بالهجوم تغريدة لرئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية الذي يعد مسؤولًا كبيرًا في الإعلام القطري، وتعبر مواقفه عادة عن رأي صانع القرار في الدوحة.

وكتب العذبة : “كفو يالحوثي، دق خشومهم ولا تبالي.”

وكتب المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ردًّا على هذه التغريدة “هذا ما يضمره لنا #تنظيم_الحمدين الحاكم للسلطة في قطر العزيزة. المرفق أدناه لانحطاط المستشار الإعلامي لـ #خيال_المآته .. طعنونا في الظهر باليمن قبل #الأزمة_المباركة واليوم يخرجون مافي صدورهم من حقد ويعترفون بدعمهم المادي والمعنوي للحوثي. ( وما تخفي صدورهم أكبر)”.