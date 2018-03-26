قرقاش معلقًا على صواريخ الحوثي: مصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض

أدان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الصواريخ الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد، وقامت الدفاعات السعودية بإسقاطها، قبل الوصول إلى أهدافها.

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، “رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة، لا تعايش مع ميليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنٌ عربي متجانس مع محيطه”.