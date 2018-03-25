أمريكا تنفي سحب قواتها من قاعدتي “أنجرليك” بتركيا و”العديد” بقطر

نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، صحة معلومات تم تداولها خلال الفترة الماضية، عن نية الجيش الأمريكي سحب وحداته المتمركزة في قاعدتي “أنجرليك” بتركيا و”العديد” في دولة قطر، من هاتين الدولتين.

وقال الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن: “الولايات المتحدة لن تغادر قاعدة أنجرليك الجوية في تركيا، ولن تغادر أيضًا قاعدة العديد الجوية في قطر.. تلك التقارير خاطئة ودون أساس”.

وكان موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي قد قال إن سلاح الجو الأمريكي يقوم بإخلاء قواعده الكبرى في الشرق الأوسط، أي قاعدة “إنجرليك” الجوية في تركيا، وقاعدة “العديد” في قطر، فيما سيتم نشر قوات أمريكية داخل المملكة العربية السعودية.