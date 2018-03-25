إيران تعلن احتجاز زورق إماراتي بتهمة “تهريب الوقود”

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الأحد، أن قوات خفر السواحل الإيرانية، قامت باحتجاز زورق إماراتي قالت إنه يحمل وقودًا مهربًا في مياه ميناء “لنغة” التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني في خبر مقتضب، أن “قوات خفر السواحل الإيرانية تمكنت اليوم الأحد من احتجاز زورق يعود لدولة الإمارات العربية المتحدة يحمل وقودًا مهربًا في مياه ميناء لنغة جنوب البلاد”، مشيرًا إلى “اعتقال 4 من طاقمه وجميعهم يحملون الجنسية الهندية، وقد تمّ تسليمهم للقضاء الإيراني”.

ولم يرد على الفور تعليق رسمي إماراتي على هذه المزاعم.