بالفيديو.. سخرية لاذعة من تصريح خالد العطية بأن الجندي القطري هو “الأفضل في المنطقة”

أثار تصريح لوزير الدفاع القطري خالد العطية عن قدرات جنود بلاده، سخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون استعراضًا جُزافيًا للعضلات، وادّعاء لا يصدقه الجندي القطري نفسه.

وكان العطية قال أمس الجمعة، خلال مقابلة مع موقع “تقرير الدفاع والمجال الجوي” المتخصص في الشؤون العسكرية، على هامش معرض الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس”، إن “الجندي القطري هو أفضل جندي في المنطقة.”

وما ذكره العطية جاء ردًا على سؤال كان تم طرحه سابقًا على نطاق واسع بين الخبراء الأمنيين حول قدرة قطر على تشغيل ما اشترته مؤخرًا من أسلحة كثيرة جدًا، نظرًا لإمكاناتها البشرية المحدودة.

بيتر ويزمان، الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم، كان قد أكد العام الماضي أن برنامج التسلّح الاستثنائي الذي تنفذه قطر سيجعل منها واحدة من أكثر دول العالم استخدامًا للمرتزقة من العسكريين الأجانب، الذين تحتاجهم لتشغيل هذه الترسانة.

وفي حديث مع نشرة “ديفنس نيوز” الأمريكية المتخصصة بالشؤون الدفاعية، وصف ويزمان برنامج التسلح الذي تنفذه قطر أنه لا يتناسب إطلاقًا مع حجمها الجغرافي، والسكاني، وقوة العمل الوطنية لديها، الأمر الذي يدفع مراكز البحث الدفاعية للنظر في كيفية استيعاب قطر لهذه الأسلحة، ودرجة اعتمادها الاستثنائي على الدعم الأجنبي، بما في ذلك المرتزقة.

سخرية لاذعة

وتصريح العطية أثار عاصفة سخرية وجدلٍ بين نشطاء اعتبروا أن الوزير القطري أحرج نفسه وبلاده بما قاله من ادّعاء غير قابل للتصديق.

وقال أحد المغرّدين يُدعى عبد الله جمعة البلوشي معلقًا:”وزير دفاع دويلة الإرهاب خالد العطية:”الجندي القطري هو أشرس وأفضل جندي في المنطقة”. والله دمك خفيف وعسل، يا شرير، يا متوحش”.

وزير دفاع دويلة الإرهاب #قطر خالد العطية:”الجندي القطري هو أشرس وأفضل جندي في المنطقة”. والله دمك خفيف وعسل، يا شرير، يا متوحش، pic.twitter.com/wpCifpYnkj — عبدالله جمعة البلوشي (@Abdulla_jumavip) ١٦ مارس، ٢٠١٨

واستحضر مغرد آخر الاستنجاد القطري بالقوات التركية متهكمًا على تناقض تصريحات العطية مع الوقائع على الأرض، متسائلًا: ما دام الجندي القطري هو الأفضل في المنطقة لماذا يتم جلب جنود أجانب؟!

القول: الجندي القطري هو الأفضل في المنطقة .

الفعل: تميم يستدعي جنود تركيا لحماية قصره . https://t.co/qUjONJDbqB — رشّــاشْ ???????? (@shsm_) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وعلى نفس المنوال سار آخرون في تغريداتهم، معتبرين أن الجزيرة الصغيرة تحوّلت إلى قاعدة عسكرية للجنود الأجانب، فيما يكتفي الجندي القطري بالتفرج.

وزير دفاع موزة

يقول الجندي القطري خير جنود المنطقة

أوووووماااااال

بدليل أنه استقدم جنديًا أمريكيًا، وتركيًا، وإيرانيًا، يدافعوا عنه❗ — yahia alex (@yehiahamad101) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وقال حساب باسم النايف متهكمًا، إن أمير قطر لم يبخل على الجندي القطري بشيء، حيث حجب عنه الثقة، باستدعاء المجندين الأجانب إلى الأرض القطرية، وصناعة الأزمات مع الجيران، وتصدير الإرهاب .

صحيح .. لذلك أمير قطر ما نام الليل إلا بعد ما جاب القوات التركية،

والحرس الثوري،

ووعد بتوسيع القاعدة الأمريكية لعائلات الجنود الأمريكان

فقط عشان يهدّوا أعصاب الجندي القطري، فلا يتهور ويهاجم دول الخليج

ههههههههه pic.twitter.com/vixoYY2gFT