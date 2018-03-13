وفد عسكري إيراني يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع أمني

توجه وفد من القوات المسلحة الإيرانية، يترأسه نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الجنرال علي رضا تنغسيري، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع قادة القوات البحرية لدول غرب آسيا.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية اليوم الثلاثاء: “إن الوفد العسكري الإيراني برئاسة الجنرال علي رضا تنغسيري وصل إلى الدوحة، للمشاركة في اجتماع قادة القوى البحرية في غرب آسيا في قطر وزيارة معرض ديمدكس ٢٠١٨”.

وسيتم في معرض ديمدكس ٢٠١٨ عرض أحدث الإنجازات البحرية العالمية في الدوحة، ويقام هذا المعرض كل عامين.

يذكر أن العلاقات بين طهران والدوحة تعد أحد الأسباب التي دفعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، إضافة إلى اتهامها بدعم “الإرهاب” والجماعات المتطرفة.