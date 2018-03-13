الإمارات تنفي إعلان قطر توقيع اتفاق امتياز مع أبوظبي

نفت الإمارات ما أعلنته “قطر للبترول” إعلان أنها وقعت اتفاق امتياز مع دولة الإمارات لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى الإماراتي للبترول أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وقال المصدرإن “حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط”.

وأكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

وكانت قطر للبترول قد أعلنت اليوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاق امتياز مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك.

وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى توقيع الاتفاق، مع المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.

ويبدو الإعلان القطري محاولة لادعاء الخروج من العزلة عبر الترويج لتواصل مع إحدى الدول المقاطعة للدوحة.