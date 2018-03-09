وزير الدفاع الأمريكي يبحث في مسقط التعاون العسكري مع سلطنة عُمان

يصل وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، يوم الأحد المقبل، إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وسيلتقي ماتيس خلال الزيارة، غير معلنة المدة، مع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في السلطنة.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان، خلال اللقاء جلسة مباحثات رسمية تتناول التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن البوسعيدي زار الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتباحث مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فتيل، مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وترتبط سلطنة عُمان والولايات المتحدة بعلاقات قوية تعود إلى العام 1933، حيث وقَّعتا معاهدة صداقة تعد واحدة من أولى المعاهدات الأمريكية مع الدول العربية.