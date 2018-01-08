بالفيديو.. لحظة دفن مشاري العرادة وتشييع جثمانه في الكويت

شارك الآلاف اليوم الإثنين في تشييع المنشد الكويتي مشاري العرادة إلى مثواه الأخير، حيث دفن في مقبرة الصلیبیخات، أكبر وأشھر مقابر الكویت.

وعكس الحضور الكثيف الشعبية الجارفة للراحل، وما يتمتع به من قبول واسع بين مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

وبث نشطاء كويتيون لقطات تظهر لحظات الدفن وسط تدافع من مئات الحاضرين.

ويقام لاحقًا، عزاء الراحل في دیوان العرادة بمنطقة العمریة التابعة لمحافظة الفروانیة في الكویت.

وكشفت الوفاة المفاجئة للمنشد الكویتي، مشاري العرادة؛ بحادث سیر في السعودیة، يوم الأحد، عن تمتعه بشعبیة كبیرة في العالم العربي، لاسیما في دول الخلیج، حيث أحدثت الواقعة حالة حزن عارمة.