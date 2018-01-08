أمير الكويت: ننظر إلى الخلاف الخليجي بأنه عابر مهما طال

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين: “مسيرتنا الخليجية تواجه عقبات وتعثرًا.. والعمل الجماعي سبيلنا لمواجهة التحديات.. وننظر إلى الخلاف الخليجي بأنه عابر مهما طال”.

جاء ذلك في كلمة له في افتتاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة (البرلمانات) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت.

وأضاف: “كل منا يدرك ويعايش الأوضاع المحيطة والآخذة للأسف في التدهور، وهو ما يشكل تحديًا لنا جميعًا”.

وتابع: “المسؤولية على عاتقكم كبيرة، وأنتم قادرون على تحصين البناء الخليجي.. فشعوبنا تتطلع بكل الأمل للرخاء والنماء”.

من جهته قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم: “القمة الخليجية في الكويت جاءت كاملة العدد؛ رغم رهان الأعداء على تصدع البناء الخليجي”.

وأضاف: “الخليجيون هم الغيث والغوث، لا يُغلبون في امتحان الفزعة والحمية، وأسأل الله أن يحفظ خليجنا واحدًا موحدًا”.

ويعقد اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بعد نحو شهر على استضافة الكويت، في الـ5 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، للقمة الخليجية الـ38.