عائلة المنشد الكويتي مشاري العرادة تحدد موعد دفنه وسط توقعات بجنازة حاشدة

نعى أفراد في عائلة العرادة الكويتية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، المنشد الكويتي الشاب، مشاري العرادة الذي قضى في حادث سير على أحد الطرقات في السعودية.

ومن المقرر أن يتم دفن المنشد المعروف بعد عصر يوم الإثنين في مقبرة الصليبيخات، أكبر وأشهر مقابر الكويت، وسط توقعات بحضور كبير يعكس الشعبية التي يتمتع بها صاحب الأنشودة الشهيرة “فرشي التراب”.

وحددت العائلة مكان العزاء في ديوان العرادة بمنطقه العمرية التابعة لمحافظة الفروانية، دون أن تكشف مزيدًا من التفاصيل عن ظروف نقل الجثمان من المملكة إلى الكويت.

وقال أحد أفراد الأسرة، وهو مشعل العراده العتيبي في نعي المنشد “لله ما أعطى ولله ما اخذ انتقل إلى رحمه الله مشاري ناصر العراده العتيبي والدفان سوف يكون بعد عصر الغد في مقبرة الصليبيخات والعزاء في ديوان العرادة منطقه العمرية قطعه ٥ شارع المطار قسيمه ٩ إنا لله وإنا إليه راجعون #مشاري_العراده”.

وقضى العرادة في حادث السير عن عمر 35 عامًا مخلفًا إرثًا فنيًا قيمًا من الأناشيد التي حققت كثير منها شهرة في كل العالم العربي، مثل “فرشي التراب” و “أمي فلسطين”.

وشارك منشدون ودعاة وعلماء دين بارزون، وفنانون ومثقفون وكتاب وإعلاميون ومشاهير من دول الخليج وباقي الدول العربية في نعي العرادة على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب الرحمة له والصبر والسلوان لعائلته.

ولم تتضح بعد ملابسات وتفاصيل وفاة العرادة، لكن تقارير إعلامية قالت إن المنشد الشاب كان في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.